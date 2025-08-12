На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ определить рак гортани по голосу

Frontiers: ИИ научился распознавать ранние признаки рака гортани по голосу
Depositphotos

Международная команда ученых нашла способ выявлять первые признаки рака голосовых связок без болезненных процедур. Оказалось, искусственный интеллект способен анализировать голос и обнаруживать изменения, которые могут указывать на доброкачественные или злокачественные поражения голосовых складок. Работа опубликована в журнале Frontiers in Digital Health.

Рак гортани — серьезная проблема для здравоохранения. Главные факторы риска заболевания — курение, злоупотребление алкоголем и заражение вирусом папилломы человека. Выживаемость при лечении варьируется от 35% до 78% в зависимости от стадии и расположения опухоли.

Сейчас болезнь диагностируют при помощи видеоэндоскопии и биопсии — инвазивных и труднодоступных процедур. Из-за очередей и нехватки специалистов пациенты часто сталкиваются с задержками постановки диагноза. Новый метод на основе ИИ может ускорить этот процесс.

В исследовании участвовали 306 человек из Северной Америки, чьи 12,5 тыс. голосовых записей проанализировали с помощью алгоритмов. Участники были как со здоровым голосом, так и с доброкачественными образованиями, раком гортани или другими нарушениями. Программа изучала параметры голоса, включая высоту, стабильность тона, громкость и соотношение гармонических и шумовых компонентов.

Наиболее заметные отличия ИИ выявил у мужчин — в гармоническом соотношении и высоте тона между здоровыми, больными с доброкачественными образованиями и с раком. У женщин статистически значимых различий не обнаружили, но исследователи предполагают, что более крупная выборка позволит их выявить.

По словам авторов, в будущем такой анализ голоса может стать скрининговым инструментом, который поможет выявлять рак гортани на ранней стадии.

«Я думаю, что подобные системы могут появиться в медицинской диагностике уже через пару лет», — заявил ведущий автор работы доктор Филлип Дженкинс.

Ранее ученые создали новый инструмент для лечения и профилактики рака легких.

