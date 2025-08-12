проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самую полезную окрошку

Врач Никитина: окрошка на кефире — наиболее полезный вариант

true
true
true
close
Shutterstock

Окрошка на кефире — наиболее полезный вариант с точки зрения диетологии, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Наталья Никитина.

«С точки зрения диетологии более полезна окрошка на кефире. Кефир содержит полезные бактерии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот напиток богат кальцием, белком и витамином D. Кефир мягче воздействует на желудок и подходит для тех, кому квас кажется слишком резким. Для приготовления окрошки подойдет кефир любой жирности, а если «бульон» окажется слишком густым, его можно разбавить обычной питьевой водой. Такое сочетание продуктов является более легким для организма и более физиологичным», — отметила врач.

Окрошка на квасе — традиционный, но не самый полезный вариант. По словам врача, у окрошки на квасе есть свои преимущества. В состав натурального кваса естественного брожения входят витамины группы В, минералы, незаменимые аминокислоты и полезные бактерии, которые способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Благодаря дрожжам и молочной кислоте квас помогает работе кишечника, а легкая газированность освежает и тонизирует.

«Однако важно учитывать, что квас в сочетании с картофелем усиливает аппетит, что может повредить желающим похудеть. Лучше использовать домашний или живой квас, поскольку магазинный часто слишком сладкий и содержит консерванты. Сахар может навредить людям, страдающим диабетом и кариесом, а консерванты способны спровоцировать аллергическую реакцию», — рассказала доктор.

Ранее россиян предостерегли от использования безрецептурных снотворных средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами