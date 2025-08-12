На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые создали «жидкую кожу» для лечения ожогов

AHM: создан гель с живыми клетками для лечения ожогов и ран
Depositphotos

Ученые из Университета Линчепинга разработали инновационный гель с живыми клетками — «кожу в шприце», которую можно использовать для пересадки при лечении ожогов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

При ожогах часто пересаживают только верхний слой кожи — эпидермис. Однако такая пересадка приводит к образованию грубых рубцов, так как отсутствует более глубокий и сложный слой — дерма. Именно дерма содержит кровеносные сосуды, нервы и волосяные фолликулы, которые отвечают за эластичность и полноценное функционирование кожи.

Создать дерму в лаборатории сложно, так как она состоит из множества разных структур. Ученые предложили подход: пересадить «строительные блоки» — клетки соединительной ткани (фибробласты), которые легко выращиваются в лаборатории и могут превращаться в разные типы клеток в зависимости от нужд организма.

Для этого клетки выращивали на крошечных желатиновых шариках, похожих по составу на коллаген кожи. Чтобы гель с такими шариками удерживался на месте раны, ученые смешали его с гиалуроновой кислотой и соединили компоненты с помощью химической реакции, образовав прочный и удобный для нанесения материал — «кожу в шприце».

В эксперименте небольшие пластинки из такого геля напечатали на 3D-принтере и имплантировали под кожу мышей. Клетки успешно выжили, начали вырабатывать вещества для создания новой дермы, а в трансплантатах образовались кровеносные сосуды — важный шаг для выживания тканей в организме.

По словам ученых, этот материал обещает стать эффективным средством для восстановления полноценной кожи у пациентов с ожогами. Однако для подтверждения эффективности новой методики нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые создали имплант, способный контролировать диабет.

