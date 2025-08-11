На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые создали имплант, способный контролировать диабет

NatCom: создан имплант, способный лечить диабет 1 типа
Depositphotos

Ученые из Корнеллского университета разработали имплантируемую систему, которая способна длительно контролировать диабет 1 типа, снабжая инсулин-продуцирующие клетки дополнительным кислородом и защищая их от иммунной атаки организма. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

При диабете 1 типа иммунная система разрушает островки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Без него глюкоза не поступает в мышцы и ткани, что приводит к тяжелым осложнениям. Сегодня заболевание контролируется ежедневными инъекциями или помпами, но это не предотвращает долгосрочные последствия.

Главная проблема прежних имплантов заключалась в том, что при высокой плотности клеток они быстро погибали от нехватки кислорода. Новая система решает эту задачу: капсула с кольцевым сечением содержит клетки, а в центре установлен миниатюрный электрохимический генератор кислорода размером с монету. Снаружи капсула покрыта мембраной, защищающей от иммунной системы, а изнутри — проницаемой оболочкой для поступления кислорода и питательных веществ.

Технологию успешно испытали на крысах. Разработчики рассчитывают, что в будущем она позволит миллионам людей с диабетом 1 типа получать трансплантацию клеток, обеспечивая более точный контроль сахара и фактически излечивая болезнь.

Следующим этапом станут испытания на свиньях и с человеческими стволовыми клетками. В перспективе система может применяться и для лечения других хронических заболеваний — например, для доставки ферментов или противовоспалительных веществ.

