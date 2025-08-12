На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ достижения сложных целей

Psychological Science: для достижения целей важно удовольствие от процесса
Hitdelight/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что долгосрочной мотивации помогает не столько важность цели, сколько удовольствие от ее выполнения. Этот эффект проявляется в разных странах и сферах — от спорта до финансовых привычек. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи из Корнеллского университета, Лондонской школы экономики и Чикагского университета проанализировали данные нескольких экспериментов. В них участвовали тысячи людей из США и Китая, которые ставили себе новогодние или личные цели — чаще всего связанные со здоровьем, карьерой или финансами.

Выяснилось, что люди чаще продолжают выполнять те задачи, которые им нравятся в процессе. Например, любители прогулок в среднем делали на 1,25 тыс. шагов в день больше, чем те, кто ходил «из чувства долга». Напротив, восприятие цели как важной, но неприятной, не помогало удержаться на пути.

Авторы отмечают, что это не значит, будто стоит выбирать только «приятные» цели. Важно делать даже сложные и полезные задачи более увлекательными — тогда шансы на успех вырастут.

Ранее ученые назвали неожиданное преимущество высокочувствительных людей.

