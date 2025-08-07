Ученые назвали неожиданное преимущество высокочувствительных людей

Психологи опровергли популярное мнение о том, что высокая эмоциональная чувствительность делает человека уязвимым для психических расстройств. Оказалось, что люди с выраженными чертами так называемой высокой чувствительности реже сталкиваются с галлюцинациями — даже если у них есть предрасположенность к психозу. Работа опубликована в журнале Psychological Reports (PR).

В рамках работы испанские и британские исследователи провели онлайн-опрос более 1200 человек в возрасте от 21 до 55 лет, проживающих в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Участники прошли серию психологических тестов, включая шкалу оценки чувствительности, параметры темперамента и склонность к психотическим переживаниям — таким как галлюцинации, искаженные ощущения или иллюзорные восприятия.

Как и ожидалось, люди с более выраженными чертами, связанными с психозом, чаще сообщали об «аномальных переживаниях» — например, слуховых или визуальных ощущениях, не связанных с реальными внешними стимулами. Однако высокая чувствительность, вопреки распространенным опасениям, не усиливала такие переживания. Более того, чувствительность, наоборот, снижала вероятность их проявления.

Ученые объясняют это тем, что люди с высокой чувствительностью — более склонные к тонкому восприятию и эмоциональной регуляции — лучше контролируют необычные ощущения, а не поддаются им. В результате чувствительность выступает не как фактор риска, а как своего рода психологический барьер.

Ранее был назван признак скорого начала депрессии.