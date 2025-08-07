На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали неожиданное преимущество высокочувствительных людей

PR: высокая чувствительность защищает от галлюцинаций
true
true
true
close
Shutterstock

Психологи опровергли популярное мнение о том, что высокая эмоциональная чувствительность делает человека уязвимым для психических расстройств. Оказалось, что люди с выраженными чертами так называемой высокой чувствительности реже сталкиваются с галлюцинациями — даже если у них есть предрасположенность к психозу. Работа опубликована в журнале Psychological Reports (PR).

В рамках работы испанские и британские исследователи провели онлайн-опрос более 1200 человек в возрасте от 21 до 55 лет, проживающих в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Участники прошли серию психологических тестов, включая шкалу оценки чувствительности, параметры темперамента и склонность к психотическим переживаниям — таким как галлюцинации, искаженные ощущения или иллюзорные восприятия.

Как и ожидалось, люди с более выраженными чертами, связанными с психозом, чаще сообщали об «аномальных переживаниях» — например, слуховых или визуальных ощущениях, не связанных с реальными внешними стимулами. Однако высокая чувствительность, вопреки распространенным опасениям, не усиливала такие переживания. Более того, чувствительность, наоборот, снижала вероятность их проявления.

Ученые объясняют это тем, что люди с высокой чувствительностью — более склонные к тонкому восприятию и эмоциональной регуляции — лучше контролируют необычные ощущения, а не поддаются им. В результате чувствительность выступает не как фактор риска, а как своего рода психологический барьер.

Ранее был назван признак скорого начала депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами