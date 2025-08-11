На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые рассказали, как воспитать здоровые привычки в питании у ребенка

AJPM: добрые дети чаще сохраняют здоровые пищевые привычки
Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

Дети, которые с раннего возраста проявляют заботу, готовность помогать и умение сотрудничать, в подростковом возрасте чаще продолжают придерживаться здорового рациона. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

В проекте участвовали дети, за которыми наблюдали с рождения. Родители опрашивались о проявлениях так называемого просоциального поведения — например, о том, помогает ли ребенок другим, делится ли вещами, утешает ли, если кто-то огорчен, и проявляет ли заботу. Эти данные собирались, когда детям было 5, 7 и 11 лет. Позже, в 14 и 17 лет, подростков спрашивали о частоте употребления фруктов и овощей.

Анализ показал: чем выше была готовность помогать и заботиться о других в детстве, тем больше вероятность, что подросток будет сохранять здоровые пищевые привычки. Авторы отмечают, что такая связь может быть связана с более крепкими социальными связями, лучшим настроением, чувством цели и умением справляться со стрессом — качествами, которые влияют на повседневные выборы, включая питание.

По словам ученых, поддержка доброжелательности и сотрудничества в детстве может стать новым подходом к формированию долгосрочных полезных привычек и укреплению здоровья.

Ранее ученые предупредили, что гаджеты разрушают организм ребенка.

