Найден способ лечить болезни печени без пересадки органа

Ученые Бирмингемского университета усилили способность печени к регенерации с помощью натуральных сахаров — гиалуроновой кислоты и альгината. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

Восстановление печени возможно благодаря особым клеткам-помощникам под названием HPCs (hepatic progenitor cells), которые способны формировать новые ткани. Однако в клинической практике их применение ограничено: клетки плохо закрепляются в поврежденных участках органа, что снижает эффективность терапии.

Чтобы решить эту проблему, ученые нанесли на поверхность HPCs покрытие из гиалуроновой кислоты и альгината — природных сахаров, присутствующих в организме человека и растениях. Такой слой увеличивал «липкость» клеток, облегчал их прикрепление к тканям печени и взаимодействие с другими клетками. При этом функциональные свойства HPCs сохранялись: они продолжали дифференцироваться в здоровые клетки печени и вырабатывать необходимые белки.

Для модификации клеток была использована техника метаболической разработки олигосахаридов (metabolic oligosaccharide engineering, MOE). Эффективность метода проверяли в условиях, приближенных к физиологическим. Обработанные клетки демонстрировали на 50% более высокую способность закрепляться на тканях, активнее формировали структуры, удерживающие их на месте, и вырабатывали больше белков, способствующих интеграции в орган. Покрытие постепенно исчезало, когда клетки надежно приживались.

В настоящее время пересадка печени остается единственным радикальным методом лечения тяжелых поражений органа, однако донорских органов хронически не хватает. Авторы исследования полагают, что их подход может стать альтернативой трансплантации, снизить риск отторжения и сделать клеточную терапию доступнее. Пока метод протестирован только в лабораторных условиях, но при успешном клиническом применении он может помочь тысячам пациентов с циррозом, гепатитом и другими хроническими заболеваниями.

