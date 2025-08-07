На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, в каком случае картофель фри повышает риск диабета

BMJ: три порции картофеля фри в неделю повышают риск развития диабета
true
true
true
close
Freepik.com

Частое употребление картофеля фри повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты масштабного исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие более 205 тысяч человек. В течение 30 лет они регулярно заполняли анкеты о своем рационе и состоянии здоровья. Анализ показал: употребление трех и более порций картофеля фри в неделю повышает риск диабета на 20%. При этом толченый, запеченный, отварной картофель такого эффекта не оказывал.

Авторы подчеркивают, что опасность заключается в способе приготовления продукта — жарка во фритюре сопровождается образованием вредных соединений и увеличением гликемической нагрузки блюда.

Также выяснилось, что замена картофеля фри на цельнозерновые продукты — такие как хлеб или макароны — снижает риск диабета на 19%. Такие результаты были подтверждены метаанализом, в который вошли данные более полумиллиона человек. Ученые установили, что даже небольшие изменения в рационе могут значительно улучшить контроль сахара в крови.

Ранее был найден способ контроля диабета без инъекций инсулина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами