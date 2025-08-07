Ученые узнали, в каком случае картофель фри повышает риск диабета

Частое употребление картофеля фри повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты масштабного исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие более 205 тысяч человек. В течение 30 лет они регулярно заполняли анкеты о своем рационе и состоянии здоровья. Анализ показал: употребление трех и более порций картофеля фри в неделю повышает риск диабета на 20%. При этом толченый, запеченный, отварной картофель такого эффекта не оказывал.

Авторы подчеркивают, что опасность заключается в способе приготовления продукта — жарка во фритюре сопровождается образованием вредных соединений и увеличением гликемической нагрузки блюда.

Также выяснилось, что замена картофеля фри на цельнозерновые продукты — такие как хлеб или макароны — снижает риск диабета на 19%. Такие результаты были подтверждены метаанализом, в который вошли данные более полумиллиона человек. Ученые установили, что даже небольшие изменения в рационе могут значительно улучшить контроль сахара в крови.

