Найден способ контроля диабета без инъекций инсулина

Мозг может стать новой мишенью для терапии диабета первого типа — к такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона. Они выяснили, что гормон лептин способен стабилизировать уровень сахара в крови даже при остром дефиците инсулина. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Известно, что при сахарном диабете гормон инсулин становится неспособным выполнять свои функции, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. В тяжелых случаях это может приводить к развитию диабетического кетоацидоза (ДКА). Это острое и потенциально жизнеугрожающее осложнение, при котором в организме накапливаются кетоновые тела и развивается метаболический ацидоз.

При ДКА организм начинает вырабатывать энергию не из глюкозы, а из жиров. Одновременно может нарушаться функция почек, развиваться усталость, головная боль, спутанность сознания, одышка и тошнота.

До сих пор считалось, что единственным способом остановить ДКА является введение инсулина. Однако опыты на мышах показали, что при прямом введении лептина в мозг концентрация глюкозы и кетоновых тел нормализовалась и оставалась стабильной без инсулинотерапии.

Исследователи объясняют: при нехватке инсулина мозг воспринимает ситуацию как энергетический кризис, активируя механизмы экстренной мобилизации глюкозы. Отсутствие лептина, сигнализирующего о запасах жира, усиливает этот ответ. Вводя лептин напрямую, ученым удалось «обмануть» мозг и предотвратить

Команда уже готовит заявку в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) на проведение клинических испытаний. В случае успеха новая стратегия может стать прорывом в лечении диабета первого типа — без ежедневных инъекций и постоянного контроля сахара.

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