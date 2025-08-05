Стало известно, как бурное сексуальное прошлое влияет на текущие отношения

Психологи из Университета Суонси в Великобритании, показало, что при выборе постоянного партнера важны не только количество прежних сексуальных связей, но и то, когда они происходили. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В опросе участвовали более пяти тысяч человек из 11 стран, включая представителей разных культур и континентов. Оказалось, что люди в целом с меньшей охотой выбирают партнеров с бурным сексуальным прошлым — однако отношение смягчается, если такие связи приходились преимущественно на молодость, а в последние годы человек вел себя иначе.

«Люди используют сексуальную историю как индикатор риска: инфекций, измен, эмоциональной нестабильности или конкуренции с бывшими. Но гораздо важнее оказывается динамика — если человек, скажем, вел более активную половую жизнь в юности, но позже от этого отошел, это воспринимается позитивно», — объясняет ведущий автор работы доктор Эндрю Томас.

Участникам показывали визуальные «хронологии» — схемы с одним и тем же числом сексуальных партнеров, но с разным распределением по времени. Выяснилось, что одинаковое количество связей воспринимается по-разному в зависимости от того, были ли они недавно или давно.

Кроме того, исследование опровергло популярное представление о двойных стандартах: мужчины и женщины оценивали чужое прошлое примерно одинаково.

«Мы привыкли к резкой критике в интернете в адрес людей с насыщенным сексуальным прошлым, особенно женщин. Но наше исследование показывает, что в реальности все не так однозначно. Общество в целом гораздо менее осуждающе, особенно если поведение человека изменилось», — подчеркнул доктор Томас.

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