Кишечник человека оказался «рекордсменом» по эволюции

Science: кишечник человека эволюционировал быстрее, чем у шимпанзе
Shutterstock

Международная команда исследователей обнаружила, что кишечник человека претерпел стремительные изменения в ходе эволюции, значительно отличившись даже от ближайших родственников — шимпанзе. Работа опубликована в журнале Science.

Ученые из Швейцарии, США и Великобритании с помощью стволовых клеток вырастили миниатюрные модели кишечника — органоиды — человека, шимпанзе и мыши. Эти структуры позволили впервые напрямую сравнить развитие кишечника у разных видов.

С помощью метода секвенирования РНК отдельных клеток исследователи выявили значительные различия в работе генов, отвечающих за пищеварение, иммунитет и обмен веществ. Особенно заметны отличия у энтероцитов — клеток, отвечающих за всасывание питательных веществ. У человека они демонстрируют признаки быстрой эволюции.

Один из ярких примеров — изменение в гене, отвечающем за расщепление лактозы, сахара, содержащегося в молоке. Такие различия могут объяснять способность многих современных людей усваивать молочные продукты во взрослом возрасте — черта, редкая среди млекопитающих.

Авторы подчеркивают, что именно быстро эволюционирующие участки ДНК зачастую связаны с риском метаболических и желудочно-кишечных заболеваний. Новые данные помогут лучше понять, как развивался человеческий кишечник и какие особенности делают его уникальным среди млекопитающих.

Ранее был найден способ обнаружить рак пищевода задолго до появления симптомов.

