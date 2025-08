Создано сильное обезболивающее, которое не вызывает привыкания

Японские ученые из Киотского университета создали мощное обезболивающее средство нового поколения, не вызывающее привыкания и опасных побочных эффектов, характерных для опиоидов. Препарат под названием ADRIANA описан в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Препарат уже успешно прошел клинические испытания на добровольцах и пациентах, перенесших хирургические операции. В отличие от морфина и других традиционных обезболивающих, ADRIANA действует по другому принципу. Он влияет на определенные структуры в нервной системе — адренорецепторы. Они отвечают за реакцию организма на такие вещества, как адреналин и норадреналин.

Новый препарат блокирует подтип α2B-адренорецепторов, что приводит к увеличению уровня норадреналина — вещества, участвующего в передаче сигналов в мозге. В свою очередь, это активирует α2A-адренорецепторы, которые как раз и отвечают за снижение болевой чувствительности. Такой механизм позволяет добиться обезболивания без тяжелых побочных эффектов, таких как угнетение дыхания, зависимость или нарушения работы сердца.

После успешных доклинических тестов были проведены фазы I и II клинических исследований, включая пациентов после операций по удалению опухолей легких. Впереди — масштабное испытание в США в партнерстве с компанией BTB Therapeutics.

По мнению разработчиков, ADRIANA может стать первым японским неопиоидным анальгетиком и сыграть важную роль в борьбе с глобальным «опиоидным кризисом».

Ранее был назван простой способ усилить эффект таблеток для снижения давления.