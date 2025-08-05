На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создано сильное обезболивающее, которое не вызывает привыкания

PNAS: в Японии создали обезболивающее без побочных эффектов
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые из Киотского университета создали мощное обезболивающее средство нового поколения, не вызывающее привыкания и опасных побочных эффектов, характерных для опиоидов. Препарат под названием ADRIANA описан в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Препарат уже успешно прошел клинические испытания на добровольцах и пациентах, перенесших хирургические операции. В отличие от морфина и других традиционных обезболивающих, ADRIANA действует по другому принципу. Он влияет на определенные структуры в нервной системе — адренорецепторы. Они отвечают за реакцию организма на такие вещества, как адреналин и норадреналин.

Новый препарат блокирует подтип α2B-адренорецепторов, что приводит к увеличению уровня норадреналина — вещества, участвующего в передаче сигналов в мозге. В свою очередь, это активирует α2A-адренорецепторы, которые как раз и отвечают за снижение болевой чувствительности. Такой механизм позволяет добиться обезболивания без тяжелых побочных эффектов, таких как угнетение дыхания, зависимость или нарушения работы сердца.

После успешных доклинических тестов были проведены фазы I и II клинических исследований, включая пациентов после операций по удалению опухолей легких. Впереди — масштабное испытание в США в партнерстве с компанией BTB Therapeutics.

По мнению разработчиков, ADRIANA может стать первым японским неопиоидным анальгетиком и сыграть важную роль в борьбе с глобальным «опиоидным кризисом».

Ранее был назван простой способ усилить эффект таблеток для снижения давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами