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Назван простой способ усилить эффект таблеток для снижения давления

JAMA: ночной прием таблеток от гипертонии усиливает их эффективность
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Вечерний прием лекарств от гипертонии может обеспечивать более стабильный контроль артериального давления. К такому выводу пришли ученые из Сычуаньского университета (Китай). Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 720 человек с артериальной гипертонией. Участники получали стандартную комбинацию двух препаратов — олмесартана и амлодипина — либо утром (с 6:00 до 10:00), либо вечером (с 18:00 до 22:00). 12-недельный эксперимент показал, что вечерний прием лекарств эффективнее снижает как ночное, так и дневное давление.

Систолическое давление ночью у пациентов из вечерней группы было ниже в среднем на три мм рт. ст. (миллиметра ртутного столба), а диастолическое — на 1,4 мм рт. ст. Целевых значений ночного давления достигли 79% участников, принимавших лекарства перед сном. Среди тех, кто кто пил таблетки утром, этот показатель составил 70%. Показатели контроля дневного давления были в целом схожими: 89% против 82%.

Ученые также отметили, что у пациентов, принимающих препараты вечером, реже возникала необходимость в повышении дозировки. Побочные эффекты при этом не возникали чаще.

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