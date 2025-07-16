Найдена разновидность птицы киви, считавшаяся исчезнувшей полвека назад

В Новой Зеландии рейнджер департамента охраны дикой природы Иэн Грэм обнаружил в заповедной зоне разновидность птицы киви, которую считали исчезнувшей полвека назад. Об этом сообщает местная радиостанция RNZ.

«Я услышал крики киви в первую ночь [поисков] — две из них пели дуэтом — и я сразу понял, что они не похожи на других киви. Это было волнующе, но мне потребовалось несколько дней, чтобы сузить область поиска», — рассказал Грэм.

В итоге мужчине удалось убедиться в том, что птица, которую он слышал, принадлежит к виду киви пукупуку, он же — маленький пятнистый киви. Эти птички крайне уязвимы перед хищниками и могут выживать только в огороженных зонах. Предполагается, что их текущая численность в мире достигает порядка 2 тысяч.

В мае сообщалось, что испанские палеонтологи совершили сенсационное открытие в провинции Теруэль – им удалось найти наиболее хорошо сохранившийся в Европе череп стегозавра. Окаменелость датируется поздним юрским периодом (около 150 млн лет назад) и принадлежит виду Dacentrurus armatus.

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