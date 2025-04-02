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Зоологи сняли на видео ночную охоту филина

Зоологи «Удэгейская легенды» в Приморье сняли на видео охоту рыбного филина
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Telegram-канал »Национальный парк «Удэгейская легенда»»

Зоологи «Удэгейская легенды» в Приморье сняли на видео ночную охоту краснокнижного рыбного филина. Редкие кадры опубликованы в Telegram-канале заповедника.

На снятом зоологам ролике видно, как птица выжидает добычу возле незамерзающего протока.

Рыбный филин является самым крупным и редким из семейства совиных в мире. Эти птицы обитают только в России. Увидеть это животное можно на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Сейчас известно только о 400 парах этого вида. Спутников жизни рыбные филины выбирают один раз на всю жизнь. Сейчас эти птицы считаются исчезющим видом.

До этого во Владивостоке амбициозная лиса обокрала рыбаков у них на глазах.

Лиса вышла навстречу рыбакам в селе Шумное и получила от них в качестве угощения небольшую рыбу, весом менее килограмма. Приняв угощение, животное заметило в снегу огромную рыбу, длина которой почти что равнялась длине его собственного туловища без хвоста, и унесло ее вместе с первым «презентом». Заставить лису выпустить добычу не смогли ни крики рыбаков, ни большой размер улова.

Ранее замеченные на территории московского детского сада лисы перехитрили спасателей.

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