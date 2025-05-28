В Испании нашли череп стегозавра, перевернувший представления об эволюции динозавров

Испанские палеонтологи совершили сенсационное открытие в провинции Теруэль – им удалось найти наиболее хорошо сохранившийся в Европе череп стегозавра. Окаменелость датируется поздним юрским периодом (около 150 млн лет назад) и принадлежит виду Dacentrurus armatus. Исследование опубликовано в научном журнале Vertebrate Zoology (VertebZoo).

Исключительная сохранность окаменелости позволила ученым сделать сразу два важных открытия. Во-первых, они впервые смогли детально изучить анатомию черепа европейского стегозавра – редчайшую находку, учитывая хрупкость костей этих динозавров. Во-вторых, исследователи предложили новую эволюционную гипотезу, в результате которой была выделена новая группа стегозавров – Neostegosauria.

«Этот образец – настоящий ключ к пониманию эволюции стегозавров. В 2025 году исполняется 150 лет с момента первого описания Dacentrurus armatus, и теперь мы можем значительно расширить наши знания об этом виде», — объяснил соавтор исследования Серхио Санчес Фенольоса.

Новая группа Neostegosauria включает виды средних и крупных стегозавров, обитавших на территориях современных Африки, Европы, Северной Америки и Азии в период с середины юры до раннего мела.

Место раскопок в Риодеве продолжает удивлять ученых – помимо черепа взрослой особи, там обнаружены посткраниальные элементы и, что особенно ценно, останки молодых особей. Эти находки укрепляют статус провинции Теруэль как одного из важнейших мировых центров палеонтологических исследований.

Ранее ученые раскрыли тайну пернатого динозавра, ставшего прародителем всех птиц.