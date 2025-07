Ученые раскрыли, как важная для памяти молекула попадает в мозг

Ученые из США и Ирландии установили, что ген SLC35F2 играет роль «двери», пропускающей в клетки мозга квеуозин. Эта витаминоподобная молекула отвечает за сохранение памяти и защиту от рака. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, квеуозин был открыт еще в 1970-х годах, однако его структура и функции долгое время оставались загадкой. Известно, что он встраивается в транспортную РНК и помогает клетке правильно собирать белки по инструкциям ДНК. Ошибки в этом процессе могут привести к различным заболеваниям.

Поскольку человек не способен вырабатывать квеуозин самостоятельно, организм получает его исключительно из пищи после ее переработка кишечной микрофлорой. Хотя влияние вещества на когнитивные функции, противоопухолевую защиту и общее состояние мозга уже было известно, механизм его проникновения в клетки до сих пор не был понятен.

Новое исследование показало, что ключевое значение в этом процессе играет ген-транспортер SLC35F2. Эксприменты на мышах показали, что без него молекула просто не может выполнять свои функции. Это значит, что SLC35F2 также может оказаться ключевым элементом в поддержании здоровья на клеточном уровне.

Профессор Валери де Креси-Лагард из Университета Флориды отмечает, что путь к открытию занял десятилетия. Ген SLC35F2, по ее словам, существует даже у простейших организмов, что говорит о его фундаментальной важности. Квеуозин, как считает ученая, работает как тонкая настройка в системе считывания генетической информации — он влияет на то, как именно гены превращаются в белки, что лежит в основе функционирования организма.

Ученые отметили, что новые данные открывают новые перспективы для лечения рака, нейродегенеративных заболеваний и даже создания персонализированных диет. Однако исследователи пока не могут понять, как именно квеуозин влияет на «считывание» генов. Ответ на него поможет перевести открытие в плоскость практической медицины.

