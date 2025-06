Изменение климата испортит популярный алкогольный напиток, предупредили ученые

Шотландские ученые из Университета Хериот-Уотта выяснили, что глобальное потепление способно изменить вкусовые качества джина. Нестабильная погода сказывается на химическом составе ягод можжевельника, дающих напитку характерный хвойный аромат. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Institute of Brewing (JIB).

Специалисты выяснили, что вкус можжевельника зависит от региона произрастания и климата. Влажные годы снижают содержание ароматических соединений в можжевельнике на 12% по сравнению с засушливыми сезонами, что напрямую сказывается на вкусовом профиле напитка.

Ученые проанализировали ягоды из разных стран Европы, включая Албанию, Италию и Сербию, а также из различных годов урожая. Используя газовую хроматографию, они выявили различия в химическом составе, влияющие на древесные, цитрусовые и цветочные ноты в джине. Оказалось, что обильные осадки продлевают процесс сушки ягод, изменяя концентрацию водорастворимых веществ.

Профессор Энни Хилл, руководившая исследованием, отметила, что эти колебания могут создавать проблемы для производителей, стремящихся поддерживать стабильное качество продукции. В условиях роста индустрии премиального джина, где важны постоянство вкуса и региональные особенности, климатические изменения становятся серьезным вызовом.

Эксперты предполагают, что в будущем производителям, возможно, придется адаптироваться к новым условиям, меняя методы сбора и обработки сырья или даже выбирать новые регионы для закупки можжевельника.

Ранее ученые назвали объем безопасной дозы алкоголя для праздничного застолья.