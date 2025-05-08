Названа безопасная для здоровья доза алкоголя, которую можно выпить в праздники

Безопасной дозы алкоголя не существует, однако если пытаться высчитать «относительно безопасные» дозы алкоголя, то в день можно пить 250 мл пива, 30 мл крепкого спиртного и 100 мл сухого вина, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Если человек все же решает пить, стоит знать, как это делать с минимальным вредом. По словам Исаева, нужно ориентироваться на стандартную дозу алкоголя – 10 граммов чистого этанола.

«Это примерно 100 мл сухого вина (12%), 250 мл пива (4–5%), 30 мл крепкого алкоголя (водка, виски, коньяк – 40%). Рекомендуется не превышать двух стандартных доз для мужчины и одной для женщины в день. Причем не каждый день. Но даже такие количества не гарантируют безопасность, – они лишь означают меньший риск. Пейте медленно, ешьте до и во время употребления, избегайте сладких и газированных миксов, – они ускоряют всасывание спирта», – объяснил врач.

«Раньше практиковался подход, при котором пытались высчитать «относительно безопасные» дозы. Например, 10 граммов чистого спирта в сутки (что эквивалентно примерно 100 мл вина или 250 мл пива) считались допустимыми. Однако эти рекомендации были основаны не на том, что такие дозы не вредят, а на том, что риск осложнений при них ниже. Сегодня этот подход признан устаревшим: многочисленные метаанализы показали, что даже минимальные дозы алкоголя могут запускать патологические процессы. Поэтому в современной медицине говорят не о «безопасном» употреблении, а об уменьшении вреда», – рассказал врач.

Ранее стало известно, что даже одна банка энергетика в день в три раза превышает допустимую дозу кофеина.