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Названа добавка, помогающая сохранить здоровье в пожилом возрасте

JISSN: креатин помогает сохранить здоровье мышц и мозга в пожилом возрасте
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что спортивная добавка креатин помогает укреплять мышцы, улучшать работу мозга и предотвращать возрастные изменения, особенно у пожилых. Результаты исследования опубликованы в Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

Креатин — это естественное вещество, вырабатываемое организмом. Он накапливается в мышцах и участвует в формировании креатинфосфата — ключевого источника энергии в клетках, особенно в условиях физического или метаболического стресса. Добавки с креатином часто употребляют спортсмены, поскольку это соединение улучшает физические и спортивные показатели, а также снимает мышечную усталость.

Чтобы понять, какой эффект креатин оказывает на организм как тренированных, так и нетренированных людей, ученые проанализировали результаты 685 ранее опубликованных клинических исследований. Оказалось, что креатин может снижать вероятность судорог, улучшая водный баланс в клетках.

«Креатин играет важную роль в поддержании энергетического баланса, особенно в стрессовых состояниях — например, при интенсивных тренировках или некоторых заболеваниях», — объясняет руководитель исследования Ричард Крайдер.

По его словам, эффект вещества выходит далеко за рамки улучшения спортивных результатов: оно способствует защите клеток и общему укреплению здоровья.

Авторы подчеркивают, что креатин может быть особенно полезен пожилым людям. Согласно результатам исследования, он помогает замедлить потерю мышечной массы и когнитивных функций. А у подростков его недостаток, как выяснилось, может приводить к задержке роста, снижению мышечной массы и увеличению доли жира в организме.

Исследователи отмечают, что умеренное потребление креатина особенно важно для людей, которые редко едят мясо или рыбу, а также для вегетарианцев и веганов, у которых уровень этого вещества в организме зачастую снижен.

Ранее врач рассказала, что креатин может косвенно улучшить качество сна.

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