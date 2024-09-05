Стало известно, какая спортивная добавка может улучшить качество сна

Пищевые добавки с креатином могут снизить потребность в медленном (глубоком) сне и улучшить восстановление организма. Кроме того, креатин может косвенно улучшить качество ночного отдыха путем снижения уровня стресса и умственной усталости. Об этом изданию HealthNews рассказала британский диетолог Мария Люси.

Креатин — это азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Он помогает организму восстанавливать аденозинтрифосфат (АТФ), основной источник энергии клеток. Добавки на его основе чаще всего используются для повышения эффективности физических нагрузок и увеличения мышечной массы у спортсменов и пожилых людей.

Некоторые люди, принимающие креатин, отмечают улучшение качества сна. По словам диетолога Люси, креатин не влияет на этот показатель напрямую. Тем не менее, эта добавка может снизить потребность организма в медленном сне, ускоряя восстановление запасов энергии.

Врач также отметила, что креатин способен поддерживать в норме когнитивные функции, а также избавлять от стресса и умственной усталости, которые иногда мешают заснуть.

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