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Создан сканер, оценивающий здоровье сердца по виду стоп

BHF: ИИ-сканер научился оценивать состояние сердца по виду стоп
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Shutterstock

Британские ученые из компании Heartfelt Technologies разработали сканер на базе искусственного интеллекта, способный выявлять отеки на ногах и лодыжках — один из ключевых признаков надвигающейся сердечной недостаточности. Об этом сообщается на сайте Британского фонда сердца (British Heart Foundation).

Устройство, по размеру сопоставимое с умной колонкой, крепится на стену и делает до 1800 снимков в минуту, оценивая объем жидкости в нижних конечностях. Это позволяет вовремя фиксировать изменения, связанные с ухудшением состояния пациентов.

В пилотном испытании технологии приняли участие 26 пациентов, наблюдающихся в клиниках Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Сканер оказался способен предсказать пять из шести случаев госпитализации из-за сердечной недостаточности, в то время как ежедневный контроль веса не выявил ни одного.

Установка устройства на двухнедельный период позволила выявить, что отеки начинают формироваться за 8-19 дней до госпитализации. По словам ученых, заблаговременное информирование об опасном признаке может предоставить людям с высоким риском сердечной недостаточности в среднем две недели для вмешательства и возможного предотвращения тяжелых последствий.

По словам доктора Филиппа Килина, кардиолога и одного из авторов исследования, технология может выполнять функции «виртуальной медсестры», обеспечивая регулярный контроль за пациентами и своевременное предупреждение врачей.

Исследователи планируют расширить тестирование на более крупной выборке, включая дома престарелых. Однако пока устройство способно уверенно идентифицировать стопы только одного человека из ста, что создает сложности при его использовании в местах с высокой проходимостью.

Ранее эмоциональных людей предупредили о риске болезней сердца.

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