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Ученые нашли неожиданного союзника в борьбе с загрязнением воды антибиотиками

BEJ: микроводоросли удаляют из воды до 42% популярных антибиотиков
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Максим Куликовский

Бразильские ученые из Федерального университета ABC в Сан-Паулу и других научных институтов обнаружили, что микроводоросли Monoraphidium contortum способны эффективно удалять из воды остатки популярных антибиотиков – сульфаметоксазола и триметоприма. Эти вещества часто попадают в водоемы через сточные воды и способствуют появлению устойчивых к лекарствам бактерий. Исследование опубликовано в научном издании Biochemical Engineering Journal (BEJ).

В ходе экспериментов в фотобиореакторе микроводоросли показали впечатляющие результаты. Они удаляли 27–42% антибиотиков из воды, сохраняли нормальный рост даже при низких концентрациях лекарств, а также производили биомассу, пригодную для производства биодизельного горючего.

Современные очистные сооружения не справляются с удалением антибиотиков, что приводит к их накоплению в природе. Это провоцирует появление супербактерий — устойчивых к лечению патогенов, которые Всемирной организации здравоохранения считает одной из главных угроз для человечества.

«Биоремедиация на основе микроводорослей — перспективный и экологичный подход для третичной очистки сточных вод», — отметил профессор Марсело Мацудо, руководивший исследованием.

Ранее ученые выяснили, что крахмал в водорослях вытягивает парниковые газы из воздуха.

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