Ученые раскрыли неожиданный секрет морщин на мокрых пальцах

Американские ученые из Университета Бингемтона раскрыли, почему кожа на пальцах морщится после долгого контакта с водой. Оказалось, что узоры морщин у каждого человека формируются по одной и той же схеме, связанной с работой кровеносных сосудов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (JMBBM).

Ранее считалось, что морщины появляются из-за того, что кожа впитывает воду и разбухает.

В новом исследовании команда провела эксперимент, в ходе которого участники погружали пальцы в жидкость на 30 минут. Через сутки процедуру повторяли. Сравнение снимков показало, что узоры морщин (петли и гребни) оставались идентичными в обоих случаях.

«Кровеносные сосуды в пальцах не меняют свое расположение, поэтому и морщины образуются по одному и тому же «рисунку»», — объяснили ученые.

Интересно, что у людей с повреждением срединного нерва (который отвечает за чувствительность пальцев) морщины не появляются вообще. Это подтвердил тест с участием студента, у которого было такое повреждение.

Открытие может помочь в идентификации отпечатков пальцев, даже если тело долго находилось в воде.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, можно ли использовать этот механизм для других задач — например, в медицине или биометрических технологиях.

