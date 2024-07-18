Ученые нашли эффективный способ идентификации неизвестных останков

Испанские ученые из Гранадского университета разработали эффективный метод опознания человеческих останков с помощью передовых технологий судебной экспертизы. Исследование опубликовано в научном журнале Information Fusion (InfoFus).

Команда применила процедуру краниофациального наложения — способа, включающего в себя наложение фотопортретов пропавших без вести людей на восстановленные черепа неидентифицированных лиц.

Несмотря на широкую применимость, процесс остается сложным и трудным для повсеместного использования. Ранее был предложен ряд компьютеризированных методов, однако их результаты оказывались недостаточно точными и надежными.

В новом исследовании специалисты разработали новую систему оценки доказательств на основе критерия под названием «отношение правдоподобия». Этот подход уже применяется в других областях судебной экспертизы, включая сопоставление образцов ДНК, голоса и отпечатков пальцев.

Ученые провели три эксперимента с краниофациальным наложением, протестированным с использованием изображений лиц в различных проекциях: фронтальной, боковой и комбинированной.

Во всех тестах система на основе отношения правдоподобия продемонстрировала превосходные характеристики точности и обнаружения характерных деталей.

Ранее в России разработали нейросеть, определяющую эмоции по выражению лица.