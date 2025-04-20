Человеческие клетки могут слышать звуки и музыку, выяснили ученые

Японские ученые из Киотского университета совершили прорывное открытие, обнаружив, что клетки тела человека реагируют на прямые акустические сигналы. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Специалисты создали единственную в своем роде экспериментальную установку, где перевернутый вибродатчик передавал звуковые волны через диафрагму в специальную чашку Петри с культурой клеток.

Использовался стандартный слышимый диапазон частот, что позволило буквально «купать» клетки в звуковых волнах.

Результаты оказались поразительными: анализ показал, что около 190 генов продемонстрировали чувствительность к звуку. Особенно впечатляющим стало открытие, что звуковые волны подавляют образование жировых клеток, а также изменяют активность клеточной адгезии — способности клеток соединяться между собой.

Открытие предлагает совершенно новые возможности для медицины. Звуковая стимуляция, будучи неинвазивной и безопасной, может стать основой для методов лечения ожирения, ускорения регенерации тканей и новых подходов в реабилитационной медицине.

По словам исследователей, главное преимущество такого подхода — его мгновенное действие без необходимости вмешательства в организм.

Эксперимент также показал, что наши клетки способны «слышать» без посредничества органов слуха и мозга. Этот факт открывает новые горизонты для понимания биологических процессов и создания инновационных терапевтических методик.

Ранее ученые нашли новый способ восстановления зрения и слуха.