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Квашеная капуста оказалась полезнее свежей для кишечника

АЕМ: квашеная капуста защищает клетки кишечника от разрушения
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Квашеная капуста может восстанавливать клетки кишечника и защищать орган от воспаления — к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Авторы изучили, как изменяется состав капусты в процессе ферментации и как эти изменения влияют на клетки кишечника. В исследовании сравнивались три варианта: сырая капуста, квашеная капуста (как покупная, так и приготовленная в лаборатории) и рассол, оставшийся после ферментации.

Результаты показали: именно цельная квашеная капуста помогает сохранить целостность кишечных клеток, а сырая капуста и рассол такого эффекта не оказывают. При этом различий между магазинной и лабораторной версиями продукта обнаружено не было.

Анализ состава также показал, что ферментация значительно изменяет питательную ценность капусты — в частности, повышается уровень молочной кислоты, аминокислот и растительных соединений, положительно влияющих на микрофлору и защитные функции кишечника.

Ученые обнаружили сотни различных метаболитов, образующихся в процессе ферментации. Сейчас они стремятся выявить те, которые наиболее важны для поддержания здоровья пищеварительной системы в долгосрочной перспективе.

Ранее в капусте нашли вещество для борьбы с деменцией.

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