В капусте нашли вещество для борьбы с деменцией

АNС: кемпферол в капусте и ягодах может защитить от деменции и склероза

Ученые из Университета Миссури установили, что растительное вещество кемпферол в капусте и ягодах может бороться с деменцией и боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica Communications (АNC).

Кемпферол — это природный антиоксидант, который защищает клетки организма от окисления активными формами кислорода. Чтобы понять, какие механизмы лежат в основе его полезного действия, ученые протестировали кемпферол на нервных клетках пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Это заболевание, при котором поражаются клетки головного и спинного мозга, которые отвечают за движения мышц.

Лабораторные эксперименты показали, что это соединение усиливает выработку энергии в клетках и ослабляет стресс в эндоплазматическом ретикулуме — части клетки, в которой происходит «созревание» белков. Кроме того, кемпферол улучшает функционирование нейронов. Такой эффект особенно полезен при болезни Альцгеймера, при которой память и внимание нарушаются из-за нейродегенерации.

Однако, по словам ученых, организм с трудом усваивает кемпферол из пищи. Чтобы получить «рабочую» дозу этого соединения, человеку с БАС нужно съедать не менее 4,5–5,5 кг листовой капусты в день. Еще одним препятствием является то, что гематоэнцефалический барьер — полупроницаемая структура между кровеносной и нервной системой — также затрудняет доставку крупных молекул кемпферола к мозгу.

Сейчас ученые ищут способы повысить поглощение кемпферола нейронами. Один из многообещающих подходов заключается в его упаковке в наночастицы на основе липидов. Это крошечные «капсулы», которые уже широко используются для доставки лекарств.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.