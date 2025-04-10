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В России создали компактную быстровозводимую антенну для связи на Севморпути

ЛЭТИ: создана компактная антенна для обеспечения связи на протяжении Севморпути
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ЛЭТИ

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. Ульянова Ленина (ЛЭТИ) создали компактную и быстровозводимую антенну для обеспечения беспроводной связи на территории Арктики и прибрежных территорий Севморпути. Устройство работает в коротковолновом диапазоне частот. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Северный морской путь (СМП) – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его протяженность — более пяти с половиной тысяч километров. Сейчас со связью на СМП очень плохо, поэтому важно создать качественную и устойчивую инфраструктуру связи на всем протяжении магистрали. Этот процесс осложняется удаленностью арктических территорий от крупных городов и передовых проводных и беспроводных телекоммуникационных систем. Низкоорбитальные спутниковые системы также имеют ряд системных ограничений.

«Мы предложили архитектуру сравнительно компактной и быстровозводимой антенны для обеспечения беспроводной связи на территории Арктики и прибрежных территорий Севморпути. Это устройство может работать одновременно на двух поляризациях в широком диапазоне частот, а при его производстве используются широко доступные и относительно дешевые материалы», – рассказала «Газете.Ru» доцент, заместитель заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Любовь Любина.

Устройство, разработанное учеными ЛЭТИ, работает в коротковолновом диапазоне частот (КВ). Антенны КВ-диапазона характеризуются большими размерами, их высота достигает десятков метров, а занимаемая площадь – десятков квадратных метров.
По причине значительных размеров, высокой мощности, а также сравнительно небольшой скорости передачи информации системы КВ-диапазона не используются в густонаселенной и плотно застроенной местности. Однако именно короткие волны
обладают рядом преимуществ для работы в Арктике в связи с тем, что радиоволны КВ-диапазона способны переотражаться от ионосферы (верхняя часть атмосферы Земли на высоте, начиная примерно от 60 км, состоящая в основном из азота и кислорода). За счет этого явления подобные системы могут быстро обеспечить загоризонтную беспроводную связь на значительные расстояния.

В ЛЭТИ придумали, как сделать антенну КВ-диапазона компактной. Инновационность изобретения связана с ее конструкцией. Устройство представляет собой одну металлическую мачту для удержания которой в вертикальном положении используются оттяжки, одновременно создающие широкополосную излучающую структуру, а также обеспечивающие устойчивость. Согласно патенту, работоспособность подтверждается результатами моделирования этой антенны с высотой мачты в 12.5 метров.

«Описанная антенна может использоваться не только в составе постоянных телекоммуникационных прибрежных и судовых систем Арктики. Благодаря тому, что конструкция быстро возводится, ее можно устанавливать на любой территории для временных нужд, например, в геологоразведочных или спасательных экспедициях», – добавила Любина.

Ранее российская прорывная модель оказалась способной предсказать землетрясение за 10 дней.

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