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Российская прорывная модель оказалась способной предсказать землетрясение за 10 дней

КамГУ: российская модель позволила предсказать Шипунское землетрясение за 10 дней
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Reuters

Ученые смогли спрогнозировать за 10 суток приближающееся Шипунское землетрясение, произошедшее 18 августа 2024 года с магнитудой 7, благодаря использованию модифицированной модели консолидации геосреды, разработанной сотрудником Института физики Земли РАН, д.ф.-м.н. Игорем Добровольским. Об этом рассказали «Газете.Ru» в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга.

Прогноз землетрясений — сложная задача. Ученые пытаются создать новые методы прогноза, основываясь на разных данных. Сейчас для краткосрочного прогнозирования землетрясений, опасных для района Петропавловска-Камчатского, ученые используют данные геофизических наблюдений уникальной Сети комплексных скважинных измерений.

В целом для мониторинга используются данные, получаемые по девяти видам геофизических измерений. Ранее для их анализа и предсказания толчков использовали американскую модель, однако руководитель научно-исследовательской лаборатории экстремальных явлений Камчатки КамГУ им. Витуса Беринга, заведующий лабораторией комплексного мониторинга сейсмоактивных сред Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, д.ф.-м.н. Валерий Гаврилов попробовал использовать модель Добровольского.

«Мы перешли от использования дилатантно-диффузионной модели, разработанной учеными США, и считающейся общепризнанной, к модели консолидации И.П. Добровольского. Фактически, в первую очередь именно это позволило нам в середине декабря 2023 года сделать заключение о повышенной вероятности близкого сильного землетрясения, опасного для жителей Петропавловска-Камчатского. А 8 августа 2024 года сообщить уже о «значительно повышенной вероятности» такого землетрясения», — рассказал Гаврилов.

Как отмечает ученый, модель консолидации Добровольского всегда вызывала большой интерес, но считалась чисто теоретической разработкой, так как не было ее подтверждения результатами наблюдений на сейсмопрогностических полигонах. По мнению Валерия Гаврилова, такая ситуация сложилась из-за отсутствия до последнего времени соответствующих высокочувствительных методов геофизического мониторинга изменений напряженно-деформированного состояния геосреды.

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