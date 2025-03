Ученые нашли дешевый способ улучшить успеваемость по математике в школах

Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские ученые из Пенсильванского университета нашла неожиданно простой и дешевый способ помочь учителям улучшить успеваемость учеников по математике. Такой мерой стали электронные рассылки с мотивационными сообщениями и данными об успехах школьников. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выводы основаны на результатах масштабного эксперимента, охватившего 140 тыс. преподавателей и 3 млн учащихся начальных школ в США.

В ходе исследования педагоги получали письма с рекомендациями по использованию специальных платформ по изучению математики, персонализированные данные об успехах учеников, призывы к эмпатии и составлению планов.

Еженедельные персонализированные отчеты об успеваемости класса повысили прогресс школьников на 5,06%. А стандартные «подталкивания» (напоминания + советы) дали улучшение на 1,89% Эффект сохранялся восьми недель после окончания рассылки.

Исследователи использовали такие принципы поведенческой экономики, как эффект планирования, персонализация и внутренняя мотивация. Учителя чаще выполняли намерения, если заранее составляли конкретный план. Данные о собственных учениках мотивировали сильнее абстрактных советов, а апелляция к эмпатии сработала лучше внешних стимулов.

Хотя улучшение успеваемости было довольно скромным, исследователи отметили, что предложенный метод очень дешев и его можно масштабировать.

