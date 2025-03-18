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Ученые выяснили, как помочь школьникам лучше учиться

QJE: развитие когнитивной выносливости улучшает успеваемость в школах на 22%
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Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что развитие когнитивной выносливости — способности сохранять концентрацию на сложных задачах в течение длительного времени — может значительно улучшить успеваемость школьников. Исследование опубликовано в научном издании Quarterly Journal of Economics (QJE).

Когнитивная выносливость позволяет поддерживать производительность при выполнении сложных задач и улучшает успеваемость по широкому кругу предметов, включая математику и английский язык.

В эксперименте участвовали более 1600 учеников в возрасте 9–11 лет из 66 школ Пакистана. Дети выполняли задания на планшетах, требующие концентрации и когнитивных усилий: математические задачи и решение головоломок.

Дети, развивавшие когнитивную выносливость, показали на 22% меньше снижения производительности при выполнении задач, таких как решение головоломок и аудирование.

Исследование также выявило, что дополнительный год обучения повышает когнитивную выносливость, но только в школах с высоким качеством образования. В шумных и неорганизованных классах развитие этого навыка затруднено, что усугубляет неравенство между учениками из разных социально-экономических групп.

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