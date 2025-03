Городские магистрали разобщают людей, выяснили ученые

Global Look Press

Американские автострады, построенные в середине XX века, действительно разделяют городские сообщества и ослабляют социальные связи. Это впервые количественно доказано в новом исследовании, проведенном учеными IT-университета Копенгагена и других исследовательских центров. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Автострады создают барьерный эффект на коротких расстояниях до 5 км, затрудняя контакты между жителями, живущими по разные стороны магистрали. Однако на больших расстояниях — более 20 км — автострады, напротив, помогают связывать районы.

«Если два человека живут по разные стороны автострады, вероятность их общения ниже, чем если бы дороги не было», — объяснил соавтор исследования Шандор Юхас, научный сотрудник Будапештского университета Корвинуса.

Чтобы измерить влияние автострад, исследователи совместили карту города с данными из социальных сетей. Они проанализировали географические данные и связи 1 миллиона пользователей X (Twitter) за 2013 год, определяя их место жительства и дружеские связи в городе.

Юхас признает, что данные из X не всегда точно отражают социальные связи, но даже в этом случае эффект разделения заметен. Наибольший барьерный эффект выявлен в Кливленде.

«В США автострады часто прокладывались через густонаселенные районы, разделяя их и способствуя социальному разобщению», — добавил Юхас. — «Например, знаменитая 8 Mile Road в Детройте до сих пор остается символом расового и социального разделения».

В последние годы власти США запустили программы по восстановлению городских сообществ, выделяя миллионы долларов на улучшение городской инфраструктуры. Однако эти инициативы, включая «Reconnecting Communities», недавно были отменены новым правительством США.

«Проблему признали, но теперь ее решения откладываются. Это делает такие исследования еще более важными», — подчеркнул Юхас.

