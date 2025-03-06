Названа опасность смартфонов для общества

Ученые из Израиля выяснили, что фаббинг — привычка отвлекаться на смартфон во время общения — может снижать уровень эмпатии и ослаблять склонность к помощи другим людям. Работа опубликована в журнале Psychological Reports (PR).

Фаббинг, представляющий собой игнорирование собеседника в пользу телефона, стал распространенным явлением в современном обществе. Исследования показывают, что это поведение ухудшает качество общения, снижает удовлетворенность отношениями и усиливает чувство одиночества. Согласно опросу 2015 года, 90% людей признались, что пользуются телефоном во время взаимодействия с другими, а 86% замечали, как это делают окружающие.

Авторы исследования Томмер Шмидт-Барад и Лили Черняк-Хай провели два этапа работы. В первом они опросили 220 человек, изучая связь между фаббингом, эмпатией, самоконтролем и готовностью помогать окружающим. Выяснилось, что люди, чаще прибегающие к фаббингу, обладают меньшим самоконтролем и реже проявляют заботу о других, но прямой связи между фаббингом и эмпатией обнаружено не было.

На втором этапе ученые провели эксперимент с 362 участниками. Одной группе предложили вспомнить случай, когда они использовали телефон во время общения, а другой — ситуацию, когда они удержались от этого. Те, кто вспоминали фаббинг, сообщали о меньшей эмпатии по сравнению с теми, кто воздержался от использования смартфона. Также исследование подтвердило, что уровень эмпатии связан с более выраженным самоконтролем.

Авторы заключили, что фаббинг оказывает негативное влияние на социальные связи, снижая способность людей к эмпатии и уменьшая их склонность к помощи окружающим. Хотя исследование основано на самоотчетах участников, его результаты подтверждают, что чрезмерное использование смартфонов в может серьезно сказаться на качестве человеческого общения.

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