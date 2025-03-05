Дождь и снег дают надежду на ликвидацию самого сильного лесного пожара в Японии за последние 50 лет

AFP: Япония борется с крупнейшим лесным пожаром за 50 лет

В Японии продолжается борьба с самым масштабным лесным пожаром за последние полвека. Вспыхнувший более недели назад огонь охватил около 2 900 гектаров в районе северного города Офунато, вынудив почти 4 тысячи человек покинуть свои дома. В результате пожара погиб один человек, а 84 здания получили повреждения. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Причиной распространения огня стала экстремальная засуха. В феврале в Офунато выпало всего 2,5 мм осадков — рекордно низкий уровень с 1967 года, когда было зафиксировано 4,4 мм. Это значительно ниже среднего показателя в 41 мм.

«Такого пожара я никогда не видел. Огонь был огромным и распространялся очень быстро», — рассказал 85-летний местный житель Мицуо Оцубо, который вынужден был покинуть дом.

Японские метеорологи прогнозируют дожди и снег в ближайшие дни, что может помочь справиться с огненной стихией.

Около 270 человек нашли временное убежище в здании мэрии, где развернуты палатки и организованы запасы воды и продовольствия.

«Пожары — самый страшный вид катастроф, потому что они мгновенно перескакивают с места на место, и ты не знаешь, куда бежать», — поделилась 69-летняя эвакуированная Фумико Танака. Она надеется, что огонь не доберется до ее дома.

В тушении участвуют около 2 тысячи пожарных, включая команды из Токио. Однако борьбу осложняет сложный рельеф: крутые склоны, узкие извилистые дороги и засушливая растительность.

«То, что мы вынуждены привлекать дополнительные силы каждый день, а огонь не удается потушить уже неделю, говорит о масштабах засухи и сложностях, с которыми мы сталкиваемся», — заявил мэр Офунато Киеси Фучигами.

Хотя число лесных пожаров в стране снизилось с 1970-х годов, в 2023 году их было зафиксировано около 1300, в основном в период с февраля по апрель, когда воздух особенно сухой, а ветры сильные.

По словам эксперта по пожарам Грега Маллинса, этот пожар и недавние возгорания в Лос-Анджелесе необычны тем, что произошли зимой.

«Перед этим было жаркое лето, которое привело к испарению влаги и высушиванию растительности. Затем наступил период дефицита осадков, и ландшафт сильно пересох», — объяснил он.

Маллинс предупреждает, что глобальное потепление приведет к пожарам в регионах, где они раньше не были проблемой.

Ранее в Японии распространился сильнейший лесной пожар за последние полвека.