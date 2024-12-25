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Наноклетки, имитирующие вирусы, помогут в генной терапии

Nature: созданы белковые структуры, имитирующие вирусы
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POSTECH

Ученые из Пхоханского университета науки и технологий при помощи искусственного интеллекта создали искусственные белковые структуры, имитирующие вирусы. Работа опубликована в журнале Nature.

Вирусы способны заключать генетическую информацию в сферические белковые оболочки, что позволяет им успешно инфицировать клетки. Ученые давно пытаются создать искусственные белки, имитирующие их поведение, но сталкиваются с ограничениями: недостаточность объема для переносимого генетического материала и невозможность создать настолько сложные конструкции.

В новой работе исследователи применили методы искусственного интеллекта для преодоления этих проблем. Алгоритмы воссоздали сложные, асимметричные структуры, характерные для вирусов. Так ученые разработали «наноклетки» в формах тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Эти конструкции состоят из четырех типов белков и имеют шесть соединений друг с другом.

Икосаэдрическая структура диаметром до 75 нанометров оказалась наиболее перспективной, так как смогла вместить в три раза больше генетического материала, чем существующие инструменты для доставки генетического материала в клетки (к примеру, аденоассоциированные вирусы). Электронная микроскопия подтвердила соответствие ее архитектуры ожиданиям ученых, а эксперименты продемонстрировали эффективность в доставке генов к целевым клеткам.

«Искусственный интеллект открыл новую эру, в которой мы можем создавать и адаптировать белки для нужд человечества,» — отметил профессор Сангмин Ли, руководитель исследования. «Мы надеемся, что это исследование ускорит развитие генной терапии и станет основой для новых вакцин и медицинских технологий.»

Ранее закрученные нанонити создали свет с аномальными свойствами.

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