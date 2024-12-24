Закрученные нанонити создали свет с аномальными свойствами

Исследователи из Мичиганского университета продемонстрировали, как закрученные нанонити в лампочке Эдисона могут создавать уникальные световые волны, которые вращаются по спирали при движении. Работа опубликована в журнале Science.

Традиционная лампа Эдисона работает благодаря нагреву вольфрамовой нити, и этот процесс описывается законом излучения абсолютно черного тела, открытым Планком. Однако, как оказалось, форма излучателя может значительно влиять на свойства света.

Было обнаружено, что нити, закрученные на микро- и наномасштабе, заставляют свет закручиваться, создавая уникальную структуру волн. Суть метода заключается в том, что если длина каждого витка накаливания соответствует длине волны излучаемого света, то полученный свет приобретает так называемую хиральность — его волны вращаются по часовой или против часовой стрелки. Это свечение оказывается в 100 раз ярче, чем при использовании других методов создания закрученного света.

Ученые предполагают использовать технологию для создания более точных систем визуализации. Например, такие системы могут помочь роботам и беспилотным автомобилям различать объекты — даже те, которые имеют схожую температуру, но отличаются структурой поверхности.

«Свет с разной степенью закрученности может помочь отличить шерсть оленя от одежды человека», — сообщил профессор химической инженерии Николас Котов, соавтор работы.

Исследователи также рассматривают возможность применения технологии для создания лазеров и изучения инфракрасного излучения, где потенциально можно выделить закрученные световые волны на фоне шума.

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