Раскрыта история происхождения гепатита Е

Международная группа вирусологов, экологов и зоологов установила, что вирус гепатита Е, связанный с людьми, скорее всего, произошел от копытных животных и имеет отдаленные эволюционные корни у грызунов. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гепатит Е — острое воспалительное заболевание печени, вызываемое зоонозным вирусом, который может передаваться между животными и человеком. Вирус в основном распространяется через загрязненную воду, что делает его особенно опасным в регионах с низким уровнем санитарии. На сегодняшний день выделяют восемь генотипов вируса, из которых только два могут инфицировать человека, а остальные обнаружены у различных животных, таких как свиньи, верблюды и грызуны.

В новом исследовании ученые провели подробный анализ генов вируса гепатита Е, исследуя геномы различных млекопитающих, включая летучих мышей, грызунов и копытных. Для этого было проверено 2565 образцов печени, собранных у 108 видов животных в Латинской Америке, Азии и Африке. Результаты исследования показали, что в 63 образцах из 14 видов животных была обнаружена РНК гепевируса, что позволило глубже понять эволюцию этого патогена.

Анализ данных выявил 24 уникальных генома гепевирусов, найденных у летучих мышей, землероек и грызунов. Особенно большое генетическое разнообразие наблюдалось среди грызунов, что подчеркивает их важную роль в распространении вируса и его эволюции. Эти результаты ставят под вопрос необходимость более тщательного мониторинга популяций грызунов для контроля заболеваний.

Эволюционный анализ показал, что вирус гепатита Е, который вызывает инфекцию у человека, вероятно, произошел от копытных животных и имеет отдаленные эволюционные корни у грызунов. Исследователи отмечают, что смена хозяев вирусом могла произойти через мелких млекопитающих, что подчеркивает их роль как резервуара для патогенов.

