Звезда «Майора Грома» об уроках Фильштинского: «Жизнь – боль»

Актер Сергей Горошко рассказал в беседе с Hello! о главном уроке, который запомнил у своего преподавателя, режиссера Вениамина Фильштинского.

«Жизнь – боль. Только в актерстве она еще чуть сильнее, сложнее и максимально разнообразная. После ролей, которые я делал поначалу, мне несколько месяцев снились кошмары», — поделился артист.

Горошко объяснил, что настолько сильно погружался в роль, что потом ему некоторое время снились кошмары. По словам артиста, позже он научился относится к своей работе иначе.

Горошко признался, что никогда не хотел быть актером, хоть и участвовал во всех школьных постановках. Он отметил, что в школе его снимали с уроков из-за репетиций.

«И вот когда я заканчивал 9 класс и думал, куда бы свалить, мне встретилась девчонка, с которой мы вместе учились в начальной школе. И она мне говорит: «Иди попробуй в школу на Цветном бульваре, там есть актерский класс». И я попробовал. Пришел с опозданием, вообще никак не готовясь, прочитал стихотворение типа: «Я вас любил, любовь еще, быть может». И меня взяли. Я проучился там всего полгода», — поделился артист.

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