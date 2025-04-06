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Курская школьница оказала первую помощь раненым родителям

РИА: в Гуево 11-летняя Олеся оказала первую помощь родителям после обстрела ВСУ
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Shutterstock

Одиннадцатилетняя девочка Олеся из села Гуево в Курской области рассказала РИА Новости, что оказала первую помощь родителям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз... Ну, для начала я обработала рану», — сообщила она.

По словам Олеси, она использовала перекись водорода. Отец девочки также получил контузию и частично потерял слух.

Кроме того, ранение получила ее мать — осколок снаряда повредил руку женщины. Олеся обработала рану и перевязала конечность.

Выводом мирных граждан из Гуево занимаются военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

В феврале медик-штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» рассказал, что спал по 30-40 минут в день с перерывами, а все остальное время работал, спасая жизни раненых бойцов в курском приграничье. Благодаря своей самоотверженности ему удалось спасти сотни военных. В частности, среди них был тяжелораненый боец с пробитым легким.

Ранее пенсионерка из ДНР рассказала, как спасла российских бойцов от ВСУ.

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