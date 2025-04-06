«Сибирь» сравняла счет в серии с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ

«Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» в матче первого раунда Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сибирь-Арена», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Первую шайбу в этой встрече забросил Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева». Во втором периоде команды за минуту сделали счет 2:2 — На 27-й минуте Энди Андреофф и Иван Климович вывели «Сибирь» вперед, но на 28-й минуте Петр Хохряков вновь сделал счет равным. Дальше забивала только «Сибирь»: на 31-й минуте отличился Валентин Пьянов, на 39-й — Тревор Мерфи, а на 48-й — Климович оформил дубль и установил окончательный счет.

После этой победы счет в серии стал равным — 3:3. Решающий матч в этой серии состоится 8 апреля в Уфе.

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