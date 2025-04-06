Стал известен победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Халили победила в масс-старте на Кубке Содружества в Мурманске

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победителем гонки с общего старта на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Очень приятно на такой ноте заканчивать, и хочется уже быстрее начать летнюю подготовку к новому сезону», — заявила спортсменка после финиша.

Гонку на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Халили преодолела за 39 минут 58,7 секунд, допустив два промаха. Второе место заняла Виктория Метеля (+23,1 сек; 1 промах), третьей финишировала Ирина Казакевич (+37,6; 2 промаха). Лучшей среди спортсменок из Белоруссии стала Ксения Воробей — она стала 12-й.

Общий зачет соревнований выиграла Виктория Сливко, которая также представляет Россию.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе объяснила поцелуй в прямом эфире с корреспондентом «Матч ТВ».