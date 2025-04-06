Боец ВС РФ рассказал, какое оружие помогло освободить село Улаклы в ДНР

Российские военные во время освобождения села Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР) использовали наземные колесные дроны «Тарик». Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным «Егерь».

«На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали «Тариком» с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений», — поделился деталями боец Вооруженных сил России.

Он рассказал, что колесный дрон использовался не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения российских военных минами.

В Минобороны России сообщили об освобождении села Улаклы в ДНР 23 февраля. Это сделали бойцы «Южной» группировки войск.

Днем ранее военные ВС РФ эвакуировали из населенного пункта более 10 мирных жителей, в том числе детей. Военные выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. По данным Минобороны, при эвакуации приходилось передвигаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий. ВСУ не жалели мирных жителей села и обстреливали их из миномета и дронов.

Ранее российские военные уничтожили группировку ВСУ в Часовом Яре.