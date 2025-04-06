Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВС РФ рассказал, какое оружие помогло освободить село Улаклы в ДНР

РИА Новости: российские дроны «Тарик» помогли освободить село Улаклы в ДНР
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные во время освобождения села Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР) использовали наземные колесные дроны «Тарик». Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 39-й бригады с позывным «Егерь».

«На подъезде к Улаклы была разминирована главная дорога, по которой позже заходили наши ребята. Работали «Тариком» с дымами, прикрывали наступление штурмовых подразделений», — поделился деталями боец Вооруженных сил России.

Он рассказал, что колесный дрон использовался не только для создания дымовой завесы, но и для снабжения российских военных минами.

В Минобороны России сообщили об освобождении села Улаклы в ДНР 23 февраля. Это сделали бойцы «Южной» группировки войск.

Днем ранее военные ВС РФ эвакуировали из населенного пункта более 10 мирных жителей, в том числе детей. Военные выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. По данным Минобороны, при эвакуации приходилось передвигаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий. ВСУ не жалели мирных жителей села и обстреливали их из миномета и дронов.

Ранее российские военные уничтожили группировку ВСУ в Часовом Яре.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами