Ученые заявили, что почти миллиард человек являются носителями герпеса

Почти 850 млн людей в возрасте от 15 до 49 лет в мире являются носителями форм герпеса, которые передаются в основном половым путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ученых в Sexually Transmitted Infections.

Проведенный медиками анализ показал, что 376 млн человек являются носителями вируса герпеса HSV-1, а 519 млн — HSV-2. Почти 204 млн ежегодно переносят как минимум один период обострения инфекции.

При этом ежегодно вирусом герпеса HSV-1 заражаются 16,8 млн человек, а вирусом HSV-2 — 25,6 млн человек, говорится в исследовании.

По мнению экспертов, необходимо срочно разработать вакцины и программы, направленные на предотвращение распространения перечисленных форм вируса герпеса.

В этом году ученые из Уппсальского университета в Швеции обнаружили, что люди, инфицированные вирусом простого герпеса, в два раза чаще заболевают деменцией по сравнению с теми, кто никогда не был заражен этим вирусом.

Считается, что вирус может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера, поскольку его фрагменты остаются в организме на всю жизнь. Есть некоторые свидетельства того, что они попадают в мозг, где вызывают образование бляшек белков бета-амилоида и тау, которые характерны для деменции.

Ранее ученые выяснили, как вирус герпеса проникает в нервную систему.