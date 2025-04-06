Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник

Ночью в понедельник, 7 апреля, на юге и юго-востоке столичного региона ожидается ледяной дождь, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что снегопады в столице будут продолжаться до утра. При этом выпадет до 9-11 мм осадков, а сугробы подрастут до 10-15 см.

«В темное время суток юг и юго-восток Подмосковья (Ступино, Коломна, Воскресенск, Шатура) зацепит ледяным дождем, который в первой половине дня может добраться и до юга столицы с отложениями корки льда толщиной до 1-3 мм», — отметил синоптик.

Он добавил, что на дорогах образуется гололедица, днем потеплеет до 2°C, но будет слякотно, а мокрый снег продолжится.

«Вся неделя будет не по сезону холодная. Одевайтесь по погоде», — призвал Тишковец.

До этого ведущий специалист «Фобоса» сообщил, что сугробы в Москве растают только к 17–18 апреля. На будущей неделе они вырастут до 10-15 см.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.