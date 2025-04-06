Зеленский призвал активизировать контакты с партнерами по ПВО

Зеленский поручил активизировать контакты со странами – партнерами по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание министру обороны и министру иностранных дел усилить взаимодействие с зарубежными партнерами в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул важность этого вопроса в преддверии следующей встречи в формате «Рамштайн», отметив две приоритетные задачи: укрепление системы ПВО, включая поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, и максимально скоординированные действия международных коалиционных сил.

«Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте «Рамштайна» встреча готовится», — указал украинский лидер.

Он особо отметил необходимость двусторонней работы с США в области ПВО, подчеркнув важность вклада Вашингтона в предотвращение российских ракетных ударов. Он отметил связь укрепления противовоздушной обороны Украины с усилением ее дипломатических позиций.

«Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии», — сказал Зеленский.

В начале апреля президент Украины сообщил, что Литва передаст ВСУ шесть систем противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский анонсировал производство систем ПВО на Украине.