Снегоход вмерз во льды и попал на видео в Новосибирской области

В Новосибирской области на видео попал вмерзший во льды снегоход

В Новосибирской области снегоход вмерз во льды во время рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Мужик утопил снегоход. <…> Выехал на лед побурить лунки и не добрался до места. Техника нырнула и теперь торчит изо льда, полностью потеряна связь с шуруповертом и другой техникой, что была на волокушах», — говорится в сообщении.

Рыбак запечатлел инцидент. На кадрах видно, как снегоход ушел под воду. По словам автора видео, вместе с транспортом под водой оказались и другие его личные вещи.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края женщина повредила припаркованную машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушительница берет с земли предмет и кидает его в припаркованный автомобиль, так она делает несколько раз, а потом – пинает машину. На записи также видно, что от ударов у автомобиля срабатывает сигнализация.

По информации источника, инцидент произошел у дома на Находкинском проспекте.

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