Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снегоход вмерз во льды и попал на видео в Новосибирской области

В Новосибирской области на видео попал вмерзший во льды снегоход
close
Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирской области снегоход вмерз во льды во время рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Мужик утопил снегоход. <…> Выехал на лед побурить лунки и не добрался до места. Техника нырнула и теперь торчит изо льда, полностью потеряна связь с шуруповертом и другой техникой, что была на волокушах», — говорится в сообщении.

Рыбак запечатлел инцидент. На кадрах видно, как снегоход ушел под воду. По словам автора видео, вместе с транспортом под водой оказались и другие его личные вещи.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края женщина повредила припаркованную машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушительница берет с земли предмет и кидает его в припаркованный автомобиль, так она делает несколько раз, а потом – пинает машину. На записи также видно, что от ударов у автомобиля срабатывает сигнализация.

По информации источника, инцидент произошел у дома на Находкинском проспекте.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами