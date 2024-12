Ученые нашли бактерию, способную поглощать опасную радиацию

Бактерия Deinococcus radiodurans способна выдерживать дозы радиации, в тысячи раз превышающие смертельные для человека. Ученые из Северо-Западного университета и Университета служб здравоохранения США раскрыли химический механизм, лежащий в основе этого феномена. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Главный секрет устойчивости заключается в мощном антиоксиданте, состоящем из марганца, фосфата и пептидов. Исследователи синтезировали аналог этого вещества и доказали, что именно оно обеспечивает надежную защиту клеток от радиационных повреждений.

Используя спектральный анализ, ученые выяснили, что соединение действительно нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки и белки. При этом радиационная устойчивость Deinococcus radiodurans напрямую связана с количеством антиоксидантов в его клетках, и даже в замороженном состоянии бактерия способна выдерживать дозы радиации до 140 000 грей. Это в 28 000 раз больше смертельной дозы для человека.

Открытие может стать новым шагом на пути к разработке средств защиты от радиации в космосе и на Земле.

