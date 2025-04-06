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Матвиенко выступила за снятие санкций с парламентариев всех стран

Матвиенко призвала к отмене любых санкций против парламентариев всех стран
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Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к полной отмене всех санкций в отношении парламентариев со всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза она подчеркнула, что санкции против парламентариев противоречат основополагающим принципам демократии и препятствуют свободному межпарламентскому диалогу.

Матвиенко призвала участников Ассамблеи выступить с совместным заявлением в поддержку отмены всех ограничений и запретов, затрагивающих парламентариев.

«Считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога и высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев!» — заявила председатель Совфеда.

До этого Валентина Матвиенко в рамках заседания межпарламентской комиссии Федерального собрания РФ и парламента Азербайджана заявила, что санкции Евросоюза, введенные против России, навредили странам альянса.

Ранее глава офиса Зеленского раскрыл свою роль в санкциях против России.

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